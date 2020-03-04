圓剛(2417)圓展(3669)母子股，今收盤價共同亮燈鎖住漲停。因疫情擴大，圓展視訊系統產品引發宅經濟的概念聯想，帶動2檔個股自2月初以來股價連闖波段新高，圓剛近一個月股價反彈5成，而圓展近一個股的股價更是大漲117%。

雖然2檔個股都被證交所列入「注意股票」，但仍不減題材性的魅力。該2檔個股的2月營收預計將在明天5日公告。

近期新冠肺炎疫情仍未見平緩，圓展認為，新冠肺炎提升潛在使用者需求，對業績助益將非常有利，就如口罩平時可能是備用品，現在卻是必需的。圓展看好視訊會議市場成長空間，新推出雲端視訊會議攝影機方便易用、價格實惠。至於轉型為電競周邊大廠的圓剛，在原有遊戲直播市場，藉由新產品延伸的刺激，有利營收擴增。限定版的電競耳機GH510，自2月起挹注業績可期。

2019年圓剛合併營收29.3億元，年增4.8%，成長主要來自子公司圓展合併營收的貢獻。圓展2019年全年合併營收為21.4億元，年增1.58%。

(時報資訊)