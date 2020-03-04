行政院長蘇貞昌日前表示，滯留湖北台人返台的包機受阻，是卡在大陸一方。大陸國台辦4日重話批評蘇貞昌，指他顛倒黑白，企圖以自相矛盾的謊言轉移視線、推卸責任，未免低估了廣大台胞的智商。奉勸他要有起碼的道德底線，停止信口雌黃，停止造謠生事。

國台辦發言人朱鳳蓮4日以書面回應蘇貞昌的說法，她指出，由於民進黨當局一再阻撓，1148名急需返鄉的滯鄂台胞迄今無法回家。蘇貞昌日前又公開散佈「蘇式謊言」，繼續罔顧事實、顛倒黑白，謊稱「卡關就卡在大陸」，真不知人間還有羞恥二字

朱鳳蓮說，疫情發生以來，大陸方面一方面全力照顧在大陸台胞的生活和疫情防控需要，另一方面充分考慮滯鄂台胞的實際需求和回家心願，積極安排東航於2月3日運送首批247名台胞返回台灣，並於2月5日和此後多次提出儘快運送其他提出返鄉要求合胞的合理安排，包括提出由兩岸航空公司共同執飛臨時航班的運送安排，以滿足滯鄂台胞急切回家的願望。

朱鳳蓮表示，民進黨當局一而再、再而三變換藉口，不斷設置障礙，一再拖延阻撓。2月15日，國台辦已詳細披露大陸方面持續做出運送台胞安排和為實現運送不懈努力的全過程和細節，具體情況清清楚楚，事實真相一目了然。

朱鳳蓮稱，民進黨當局不斷以各種藉口阻止東航後續運送，有目共睹。蘇貞昌自己就曾公開說過，不能讓在湖北的台胞回去，是因為台灣防疫安置能量不足。更有甚者，民進黨當局竟然將期待返鄉就業、學習團聚等1148名台胞列入「註記管制名單」，全面封堵了滯鄂台胞回家之路。

朱鳳蓮說，事實反復證明，民進黨當局根本就不想讓在湖北的台胞回家，滯鄂台胞返鄉之路受阻，「卡關」就卡在民進黨當局的這些政客手中，她並「質問」蘇貞昌，敢不敢立即同意這1148名台胞返鄉？

(旺報 )