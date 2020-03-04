新北市瑞芳區的蝙蝠洞公園也大受影響，日前傳出新冠肺炎疫情會爆發是因為大陸有研究員遭蝙蝠的血液噴濺而來，因此不少遊客走訪東北角旅遊的時候，特別迴避蝙蝠洞一帶。（吳康瑋攝）

新北市瑞芳區的蝙蝠洞公園也大受影響，日前傳出新冠肺炎疫情會爆發是因為大陸有研究員遭蝙蝠的血液噴濺而來，因此不少遊客走訪東北角旅遊的時候，特別迴避蝙蝠洞一帶。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，新北市瑞芳區的蝙蝠洞公園也大受影響，日前傳出新冠肺炎疫情會爆發是因為大陸有研究員遭蝙蝠的血液噴濺而來，因此不少遊客走訪東北角旅遊的時候，特別迴避蝙蝠洞一帶。台灣蝙蝠學會則指出，病毒會快速突變，在同一族群中會有能突破物種特異性的限制，所以原本在蝙蝠身上的病毒要進入人體並不困難，而在時常接觸蝙蝠的人身上應也會發生，但是新冠病毒能否感染到人體，還需研討，但蝙蝠學會呼籲以「管制人類與蝙蝠的接觸」來減少蝙蝠病毒轉變成人類病毒的機會，才是上策。

對此瑞芳區海濱里長鄧麗華指出，在蝙蝠洞公園內棲息的蝙蝠為東亞折翅蝠，與新冠肺炎疫情的菊頭蝠為不一樣的品種，而折翅蝠的移轉前來停留的時間為五月到九月，她強調，當地的居民都知道，所以請前來觀光的遊客都免驚，在蝙蝠洞公園並不會有傳染疾病的風險。

針對民眾反映蝙蝠洞是否會有傳染風險，新北市動保處長陳淵泉受訪時表示，到目前為止，對於蝙蝠跟新型冠狀病毒之間的關係，目前沒有任何科學證據顯示，有直接的關係，所以請大家不必恐慌，但是觀賞蝙蝠或其他動物的時候，他請前往旅遊的民眾遵循不撿拾、不餵食、不要有直接的接觸的「三不原則」，像五月到九月之間的夏天，蝙蝠飛回來的時候，如果要前往觀賞，只要保持距離、不要恐慌，便可以大幅降低危險性。

新北市瑞芳區的蝙蝠洞公園也大受影響，日前傳出新冠肺炎疫情會爆發是因為大陸有研究員遭蝙蝠的血液噴濺而來，因此不少遊客走訪東北角旅遊的時候，特別迴避蝙蝠洞一帶。（吳康瑋攝）

陳淵泉也指出，目前中央疫情防疫中心已明確規定，若民眾有接觸傳染的機會、風險時，一定要戴口罩，所以雖蝙蝠洞還不會封鎖，但若有旅客要進入到蝙蝠洞內，請於進入前後，做好勤洗手及消毒的工作，避免有任何的疑慮發生。

新北市瑞芳區的蝙蝠洞公園也大受影響，日前傳出新冠肺炎疫情會爆發是因為大陸有研究員遭蝙蝠的血液噴濺而來，因此不少遊客走訪東北角旅遊的時候，特別迴避蝙蝠洞一帶。（吳康瑋攝）

(中時 )