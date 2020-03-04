基隆婦居家檢疫趴趴走，林右昌稱「非漏洞」但將依法開罰。（吳康瑋攝）

基隆一名婦人2日晚間從大陸安徽省返台，依法應該要進行居家檢疫14天，但她3日下午因為冰箱無食物所以搭公車外出採購，基隆市長林右昌於4日強調，防疫是有程度差異的，分為確診者、居家隔離及居家檢疫，政府要把能量、資源放在重點，而這次婦人趴趴走並非防疫漏洞，僅婦人違法未遵守居家檢疫規定，衛生局會依法開罰。

林右昌受訪表示，防疫是所有人的責任，不只是政府的工作，需要大家配合。這名婦人返抵機場後沒有任何徵狀，防疫人員也很明確告知她是居家檢疫對象，婦人沒有遵守就是違法，市府會依規定由衛生局開罰。他指出，這名婦人一入境不可能即時通知地方政府或民政單位，她從機場到居住地搭乘自己的交通工具回到家裡，依規定她不能搭乘大眾交通工具，居家檢疫者人數非常多且程度上有所差別，不用擔心。

林右昌說明，最嚴重的是「確診者」，在移動過程中所有醫護人員必須穿戴全套防護裝備；其次，「居家隔離者」也就是曾與確診者直接接觸由衛生單位控管，而「居家檢疫管者」是從管制地區回台，程度上有所差別，中央流行疫情指揮中心也有完整規定，市府會依指引進行相關防疫工作。他強調，「不要想成是漏洞」，如果無法掌握確診者行蹤就是漏洞，居家隔離者只要中央一發布，就會立即派人將之帶回家，而檢疫相對風險更低。

林右昌說，到目前為止，還沒有一個居家檢疫者變成確診者，所以政府要把能量、人力及資源放在真正的重點，而不是去盯檢疫者，無限上綱混為一談，防疫問題尊重專業就好。

(中時 )