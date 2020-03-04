屏東一名失戀女小如，到道壇尋求解惑，卻著了乩童阿龍的道，被恐嚇遭前男友下咒恐丟命，需要作法化解。阿龍誆稱作法需要女子下體體液，用紙紮人、情趣用品等要求女子取得體液，最後更藉口「體液不足」性侵得逞。法院審理後將他判刑7年，另外還需賠償女子精神撫慰金40萬元，全案上訴審理中。

判決書指出，小如因有感情問題，2017年8月在妹妹陪同下到屏東某道壇詢求建議。乩童阿龍恐嚇，男友對小如下降頭，如不化解可能發瘋致死。小如心生恐懼，被阿龍帶進道壇內小倉庫，阿龍宣稱要用紙紮人取乳頭、下體的體液作法，先用紙紮人觸摸小如乳頭、下體，再以右手手指插入性侵。

阿龍得逞後仍不滿足，宣稱需要更多小如體液，隔日帶她購買情趣用品，回到小如租屋處，要求她用情趣用品自慰，將體液留於其前男友T恤上，並再度藉口「體液不夠」，需要他親自上陣，強制性交得逞。

屏東地方法院審理後，依強制性交罪將阿宏判刑；案經上訴，高雄高分院判處阿宏應執行有期徒刑7年，目前全案上訴最高法院審理中。另外，民事部分阿宏則需賠償小乃40萬元精神撫慰金，全案上訴二審審理中。

(中時電子報)