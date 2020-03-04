美國時間3月2日下午在美國波士頓大學全球研究學院舉辦了一場台灣大學研討會，由哈佛費正清台灣中心研究員波士頓大學傅士卓 （Joseph Fewsmith）教授主持，邀請美國、台灣學者座談討論2020台灣大選。美國費城智庫外交政策研究所亞洲計劃主任戴傑（Jacques deLisle）直言，台灣人認同不等於支持法理台獨。

戴傑認為，中國大陸在面對台灣問題應該要更符合台灣民意。大陸領導人身邊有太多揣摩上意的幕僚，可能沒有說真話，造成2018年國民黨勝選後強調一國兩制的誤判情勢。

哈佛費正清台灣中心主任戈迪溫（Steve Goldstein） 則認為，台灣今年的總統大選代表著台灣社會對習近平的兩岸政策投下否定票，沒人台灣政治人物會接受北京的兩岸政策。至於國民黨接下來在台灣社會的定位就取決於是否能改革成功讓社會大眾接受。

戈迪溫說他看到國民黨兩個主席候選人郝龍斌跟江啟臣都認為北京應該承認中華民國的存在代表了國民黨未來的兩岸政策會有所調整。但目前美國並不會支持台灣法理台獨，蔡英文也不會這麼做，北京必須做出讓步，堅持一國兩制是不可能打開兩岸對話的契機。

淡江大學國際關係系講師黃裕鈞表示，蔡英文能連任是因為成功說服選民她代表兩岸中道的力量，這是過去國民黨的形象，她在兩個三角關係中取得的好的戰略位子，在美中台關係中一方面加強了美台關係也加深了兩岸之間的距離，在民進黨國民黨共產黨的三邊關係中，把國共的距離縮短，民共的距離拉長。

黃裕鈞認為，國民黨要在兩岸關係中重新取得民眾的信任必須加強與國際的接軌及世代交替，因為台灣年輕世代對中國大陸的看法與年長者確實有所不同，這也是為什麼許多國民黨黨員對與美國關係良好又代表中世代的江啟臣充滿期待。而北京也必須放棄一國兩制在中華民國的基礎上，修復兩岸互惠互利的關係。

(中時 )