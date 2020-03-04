自行車龍頭巨大（捷安特）啟動成立以來最大變革，今日正式發表集團品牌： Giant Group巨大集團，全新品牌架構的首要任務為成立獨立於四個產品品牌(Giant、Liv、momentum與CADEX)之上，代表著作為母集團將站在全局的高度，以更宏觀的視野，統籌規劃旗下各產品品牌的發展。

採母集團之姿整合資源，統籌規劃集團整體成長策略，協助代工品牌及自有品牌穩健發展，也持續協同供應鏈夥伴，引領自行車產業，為消費者打造更美好的騎行世界。

1972年成立的巨大集團專注自行車本業，首十年以代工事業為主，其後發展自有品牌Giant捷安特，成為全球前三大自行車品牌之一，目前也是全球營業額最高的自行車製造廠。

為因應產業成長，加速反映市場變化，近年來除了大家熟知的Giant捷安特品牌，巨大集團亦針對消費者不同需求，分別陸續推出了女性專屬自行車品牌Liv、城市休閒自行車品牌momentum、以及2019年剛發表的高端自行車零組件品牌CADEX。多品牌的經營促使巨大集團啟動此次歷時約兩年的品牌重整計畫，並於2020年正式發佈以集團品牌為首的全新品牌架構。

巨大表示，Giant Group巨大集團品牌以 “Raise The Bar創無止境：推動自行車世界的進化”為使命，著重與合作夥伴建立長久關係，無論是設計創新車款、強化生產技術，還是開發自行車相關服務與解決方案，站在產業最前線繼往開來，整合價值鏈、追求創新，以前瞻思維結合精湛工藝技術，幫助也協同客戶及商業夥伴提供更寬廣的商業成長契機，而一直致力於推動自行車新文化的巨大集團，也將持續透過旗下不同的組織和媒介，傳遞自行車友善樂活的面向，整合產業影響力，共同為終端消費者打造更美好的自行車環境。

除此之外，Giant Group巨大集團因應多品牌管理現況(Giant ／ Liv ／ momentum ／ CADEX)，產品品牌管理目標將從打造一個強勢品牌，轉移到打造強勢的品牌組合，客觀支援各產品品牌未來發展，以創造強大的品牌組合綜效。而過往與集團使用相同名稱的產品品牌Giant捷安特，將專注在與自行車騎士的互動與溝通，藉此建立更鮮明的產品品牌形象。

巨大集團Giant Group目前已於14個國家設立行銷公司，並透過完善縝密的全球經銷網絡，就近提供在地消費者自行車相關產品與服務，也為四大產品品牌提供即時的市場回饋。同時，集團內也成立自行車新文化基金會、微笑單車(YouBike)以及捷安特旅行社等事業體，以共同推廣自行車新文化為職志，期待幫助更多消費者享受自行車的樂趣。

巨大表示，下一個50年，巨大集團將以品牌管理觀點，完善自身能力，推動自行車產業的進化，持續展望未來並投入資源，為自行車產業開拓新成長契機，也為人們打造更美好的自行車未來。

(中時 )