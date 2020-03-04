美國聯準會（Fed）意外提前開槍降息，美股先漲後重挫，台股卻震盪走高，新台幣因外資匯入勁揚，上演股匯齊揚，盤中最高來到29.865元，但尾盤大幅收斂至僅小升4.9分，為連續六個交易日走揚，收在30.038元兌1美元的半個月最高價，力守住3字頭，台北外匯經紀公司成交量放大至13.51億美元。

外匯交易員指出，Fed意外提前開槍，且一次開兩槍（降息2碼），美股應聲大漲，但市場秒回神後，引發對經濟前景的疑慮，立即反轉下殺，結果上下盪逾千點，顯示在肺炎疫情衝擊難料下，對未來經濟維持成長的壓力升高。反觀亞洲主要股匯市表現淡定，尤其因美元續弱，加上外資匯入，在台股由賣轉買，激勵新台幣接連闖過30元整數及29.9元，盤中最多強漲2.22角之多。

外匯交易員指出，Fed本來就要在3月17、18日舉行利率決策會議，到時再宣布降息也不遲，因此這次意外提前了半個月、且一次降2碼（0.5個百分點），相當不尋常，熱錢也因此轉進疫情相對穩定的台灣等新興亞洲，激勵新台幣升勢強勁。但匯入卻未投入台股的外資，應是陸續被老大（央行）請出去，加上進口商、散戶進場買匯，尾盤升幅明顯縮小。

(工商 )