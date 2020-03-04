全球鋼廠每年產出約1.5億公噸的轉爐石，包含日本、美國與歐盟等先進國家都將轉爐石視為可循環利用的資源材料，除應用於道路建設、土木與港灣工程、水利工程、回填材料及土壤改良外，也作為水泥廠的原料，譜成循環經濟美好的樂章。

由於轉爐石主要化學成分為氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽及少許氧化鋁、氧化鎂等，皆為水泥的主要組成化學成分，並與水泥原料中的礦物成分相似，國內外的研究結果亦確認轉爐石應用為水泥生料具備技術及經濟可行性，可有效取代水泥生料中的石灰石原料與鐵質原料，經過窯燒製程可完全將轉爐石轉換為水泥產品，日本鋼廠自2001年起就持續提供轉爐石給水泥廠做為生料使用，歐盟及美國亦有大約5%的轉爐石應用於水泥生料，除可節省天然礦石開採、運輸、及進口之成本外，更可減少每噸石灰石經窯燒產生之440公斤CO2排放，具有顯著減碳效益。

中鋼集團由煉鋼過程所產出的轉爐石約160萬噸/年，中聯公司參考先進國家資源永續經驗，積極推動轉爐石於水泥廠循環使用，並於108年1月展開應用如下：（1）測試轉爐石做為水泥生料使用的各項物化特性與加工參數，建立可行的實務作法並成功將轉爐石導入水泥廠配料系統。（2）經第三方專業機構驗證確認，轉爐石產製之水泥成品，其物化性檢測結果皆符合「CNS61卜特蘭水泥」國家標準。（3）撰寫「轉爐石應用於水泥生料使用手冊」以宣導轉爐石應用於水泥生料之正確使用方式，該手冊已於109年1月31日由經濟部工業局發函相關政府機關及國內各大水泥廠參考應用，以利國家資源有效利用。

中聯公司推動轉爐石做為水泥生料於水泥廠循環利用，除有效利用轉爐石的成分、減少天然礦石開採、降低水泥生產成本、使水泥成品更具市場競爭力外，亦創造出資源循環利用的環境永續生機，為我國綠色循環經濟開啟另一扇新頁。

(工商 )