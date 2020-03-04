黃品源日前現身張若凡演唱會，為她加油打氣，而13日、14日他將分別在台北、台中Legacy舉辦「鐵漢柔情–源汁源味」演唱會，原本也預計要邀請張若凡擔任嘉賓，但近期因新冠肺炎疫情肆虐，防疫等級更提升至一級開設，黃品源4日在臉書公布，經過團隊多次討論後，決定取消演唱會，在疫情控制安全後，會盡快與大家相見的，購票粉絲可保留票券至延後日期使用，或選擇全額退款。

黃品源坦言，近日和團隊針對疫情部分，為了防疫及避免密閉空間接觸，決定忍痛取消演出，對於取消一事他感到很不捨，畢竟相隔一年在台灣開唱，卻因疫情被迫取消，無法和歌迷如期相會、唱歌給大家聽，但考量大家的健康因素，希望在這時間點應配合防疫措施，也呼籲大家要顧好身體健康。

近來因疫情關係，他也減少出門機會，也透露天氣好時會到戶外揪兒子打網球，曬太陽增強抵抗力，雖演出受影響，黃品源透露新工作正在規劃中，未來也會發行新單曲，以網路上架方式呈現。

(中時 )