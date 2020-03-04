兵家綺在民視八點檔《多情城市》中飾演惡女楊美鈴，近期她被陳熙峰狠賞巴掌，也為該劇衝出高收視，平均收視5.22，最高一分鐘6.3，全劇超過204萬人收看，兵家綺說大家拍這場戲情緒十分激動，「很投入在角色中，所以為了逼真，也請陳熙峰打真的。」沒想到卻在她臉上留下手印，讓陳熙峰懊惱不已，但兵家綺敬業說：「拍戲效果一定要做足，而且楊美鈴真的太壞了！觀眾看得開心就好。」這一巴掌讓她冰敷兩小時才讓手印痕跡消退，繼續拍戲。

劇中惡女的兵家綺被賞巴掌。 （圖／民視提供）

兵家綺看到高收視直呼拍戲辛苦都值得了，她說剛好趁拍戲空檔安排去做全身健康檢查，「原本以為檢查出來肝會不好，沒想到意外發現自己甲狀腺有點狀況，會再找醫師評估，希望沒事才好。」她也說，現在是防疫期間，剛好有預約到健康檢查，不然都減少出遊，「因為出門就會需要戴口罩，但想說先把口罩留給需要的人，至今還沒去買過口罩，讓更需要得人買到口罩。」此外，她分享小撇步說：「如果戴口罩會覺得悶的人，可以點上精油在口罩上，讓呼吸道順暢，在家也會開精油薰香，放鬆心情。」

兵家綺、陳熙鋒、張家瑋戲外感情好，開心玩自拍。（圖／民視提供）

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(中時電子報)