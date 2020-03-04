大陸爆發新冠肺炎疫情之後，鄰國北韓就採取鎖國政策，外界無法得知北韓是否出現病例，但目前傳出在北韓政府暗中主導下，藉由大陸協助已成功將南韓的口罩走私進來，提供給北韓軍隊使用。

在北韓政府暗中主導下，已成功將南韓高品質口罩，透過大陸走私供軍隊使用。（圖／AFP）

還記得2月底，北韓官媒發布領導人金正恩視察軍演的報導，引人關注的，是在場數十名官兵，全數戴上黑色口罩，唯獨金正恩沒有戴上。據脫北者所創辦的《每日北韓》（DailyNK）報導，北韓1間貿易公司，透過鴨綠江畔新義洲市海關官員的協助，向大陸商人要求走私南韓生產的口罩，之後就提供了南韓LG所生產的KF94醫療級口罩。

每日北韓指平壤向大陸要求走私南韓生產的口罩。（圖／Daily NK）

報導指出，將口罩走私進入北韓的貿易公司，還特地撕掉口罩上標籤，藉此讓外界誤以為是北韓生產的。知根據情人士透露，有40名女兵，在北韓某處軍事基地內，負責這項任務，她們必須要把每個口罩撕掉標籤，放入透明塑膠袋內，忙到甚至沒有休息時間。

這些被「改頭換面」的口罩，全都被運往平壤附近的軍事基地和軍事醫院。有鑑於目前北韓和大陸的貿易完全暫停，推測只有北韓官方在幕後斡旋，才有可能完成促成這起走私活動，加上北韓還指名要買南韓口罩，證明了北韓希望購買優質產品而非自家或大陸製的口罩。

外媒質疑北韓其實已有新冠肺炎確診病例。（圖／DW）

另外，南韓《中央日報》分析，若走私口罩報導屬實，顯示北韓可能已經有新冠肺炎確診病例，才會需要防疫效果更好的口罩。但北韓仍聲稱，境內沒有任何確診病例，僅表示在平安北道、平安南道和江原道地區有逾7000人被列為觀察對象，正接受隔離。

消息人士另外指出，目前在大陸和北韓邊境的北韓民眾，如正想盡透過各種管道來買到口罩。當地的大陸製棉布口罩，之前的價格為5元人民幣，約新台幣21元，如今售價已漲到10元人民幣，約新台幣42元。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)