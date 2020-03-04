受新冠肺炎疫情擴散影響，中央流行疫情指揮中心嚴禁陸生返台，然而有部分陸生在疫期並未返陸，像是世新大學有2名陸生，先前分別身處義大利與美國西雅圖，政大則有陸生在農曆年前便滯留曼谷，都沒有返回大陸疫區，現在無法回台就學，受教權益嚴重受損，卻只能無奈以對。

世新大學有兩名陸生，其中一名為來自浙江的朱姓女大生，在疫情爆發之前，人都在義大利，並未返回大陸，另外一名王姓博士生則為福建人，現在位處美國西雅圖，同樣在疫期沒有回到大陸。

兩名陸生近期皆向校方反映，上個學期都沒有回到大陸，如今卻因中央流行疫情指揮中心的強制規定，全面禁止陸生回台，無法回到台灣完成學業，內心不只感到十分著急，對於政府的作法也感到失望，不過現階段如何申訴，看來都無法作為，感到非常無奈。

另一名來自上海的政大博士生，1月20日她與台灣同學從台北直飛曼谷旅行，原本預計1月26日從曼谷直飛台灣，登機前一刻，被告知陸生無法入境台灣，台生同學在陪伴她一夜之後已回台，她至今卻仍滯留在曼谷，「面對來勢洶洶的疫情，我亦不敢立刻回上海。目前，我只能留守泰國，進退維谷，如果一切都沒有進展，只好在3月返回上海。」

該名政大博士生說，她現在只剩一門課，該門課程屬於博士班，是一對一的課程，老師無法採取遠距授課，面對如此情況，她感到十分心急，現在只少有20名與她情況相同的陸生，滯留海外，這段時間，她寫了不少信件到小英總統的信箱，獲得的都是制式的公文回覆，即便前立委沈富雄在政論性節目談到此事，認為是「綠色恐怖」，認為不讓特殊個案的陸生返台太冷血，但政府依舊無所作為。

淡江大學一名上海大四陸生則說，原本完成這個學期的課程後，就要前往加拿大念碩士班，剛開始的時候不免擔心，學業恐因疫情發展而大受影響，現在學校採取遠距授課的作法來協助，但他仍認為，台灣政府全面暫緩大陸群體來台，看起來好像是以國籍來評斷是否能進台灣，而不是按照居住地，已經變成「一刀切」的做法。

(旺報 )