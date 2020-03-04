基隆防疫加緊腳步，市議員宋瑋莉走進校園宣導衛教。（吳康瑋攝）

基隆防疫加緊腳步，市議員宋瑋莉走進校園宣導衛教。（吳康瑋攝）

基隆防疫加緊腳步，市議員宋瑋莉走進校園宣導衛教。（吳康瑋攝）

基隆防疫加緊腳步，市議員宋瑋莉走進校園宣導衛教。（吳康瑋攝）

基隆防疫加緊腳步，市議員宋瑋莉走進校園宣導衛教。（吳康瑋攝）

基隆防疫加緊腳步，市議員宋瑋莉走進校園宣導衛教。（吳康瑋攝）

基隆防疫加緊腳步，市議員宋瑋莉走進校園宣導衛教。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，基隆市自3日傳出一名大陸返台婦女乘坐公車趴趴走後，公立中小學校長暨公立幼兒園園長會議也於4日上午在市立暖暖高中舉行，並藉由會議宣導武漢病毒的防疫措施，市議員宋瑋莉在下午的時間，也參訪私立幼兒園，關心基隆私校幼兒的防疫狀況，傳遞防疫勤洗手、病毒不傳播的概念。

宋瑋莉指出，因為聽聞該幼兒園在防疫教學的過程中獨樹一幟，讓年紀較小的孩子也能穩定的勤洗手，一般年齡偏小的孩子較為難控制，所以幼兒園教唱孩子耳熟能詳的生日快樂歌，便能讓他們專注的把手洗乾淨，她也在私立幼兒園以遊戲溝通的方式宣導帶口罩、勤洗手、量體溫的基本防疫衛教。

宋瑋莉表示，基隆無論公校、私校或大學以上的學子以及市民們在這次防疫期間的宣導都必需併行，因為光是搭乘大眾交通工具，需通勤人口就有上萬人次，都是不可避免的高風險群聚，宋也大力呼籲市政府，口罩的派給與防疫措施必需更加落實與嚴謹，不放過任何一個宣導的機會，做為代議士的她，也會以全體市民防疫福祉為優先，全力支持政府有效控制穩定基隆的防疫問題。

(中時 )