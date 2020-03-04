台中市民政局自3月14日至4月5日，於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔，應自備並戴上口罩，由服務人員測量額溫，提供乾洗手液消毒雙手後，才能上車或入塔祭祖，公墓祭祖為室外開放空間，無管制人數限制，但納骨塔堂祭祖基於防疫考量，規畫每梯次管制50人進入堂塔祭祖，請民眾配合管制。

民政局長吳世瑋表示，清明掃墓期間提供「公墓除草、掃墓專車」等便民服務，假日掃墓將視情況決定是否進行交通管制、禁止私人車輛進入墓區，請民眾利用掃墓接駁專車。

因應新冠肺炎及流感疫情防疫作為，接駁專車將確實遵守疾管署防疫指引，除加強服務人員健康管理及車輛、候車設施消毒工作，駕駛員、工作人員都會配戴口罩。

吳世瑋指出，民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔應自備並戴上口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手液消毒雙手後，才能上車或入塔祭祖。

市府呼籲民眾多利用平常日前往掃墓，避開假日人潮，公墓祭祖為室外開放空間，並無管制人數限制，但納骨塔堂祭祖基於防疫考量，規畫每梯次管制50人進入堂塔祭祖，請民眾配合管制。

民政局提醒民眾，因掃墓焚燒紙錢容易引起火災，請民眾牢記「四不二記得」口訣（雜草「不」亂燒、冥紙「不」飛揚、煙蒂「不」亂丟、爆竹「不」燃放、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾），並配合「紙錢減量集中燒」政策，共同維持良好掃墓祭拜環境。

(中時 )