學生時期的劉真是校花也是國標公主，政治大學畢業後原本聽從爸媽的想法，順利進到銀行上班，但她壓不住對舞蹈的熱愛，就算媽媽跪在對面，她還是毅然辭去工作專心練舞，曾長達3年沒爸媽冷戰沒說話。

劉真過去曾和媽媽（右）一起出席活動。（圖／中時資料照）

「國標舞女王」這個封號，對劉真來說真的得來不易，過去接受媒體訪問時，劉真常會提到為了專心跳國標，不惜和家人長期抗爭的往事。當時劉真每天白天上班，晚上練舞，為此和媽媽起過多次衝突，甚至求媽媽不要剝奪唯一讓她快樂的事。

決心走向國標舞之路的劉真，也不斷在國內外參加各種比賽的演出，其中有3年的時間幾乎和爸媽零互動，他們也不曾去看她比賽，一直到一通打到舞蹈教室的電話，才產生關鍵性的改變。這是電視台打來邀請劉真，在節目中與劉德華合舞，一舞成名。此後，漂亮柔美的劉真被媒體封為「國標舞女王」，接著主持節目、國標舞演出的邀約接連不斷，讓劉真靠著國標舞走屬於自己的人生。

劉真因和劉德華一起表演，受封國標舞女王。（圖／翻攝自劉真臉書）

2004年劉真在《綜藝大哥大》與天王劉德華親密共舞一舉，成功地闖入演藝圈，後來又和吳宗憲主持電視節目，從這時候開始，劉真和國標舞這個運動名詞完全分不開。

(中時電子報)