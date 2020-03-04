嘉和國小扯鈴隊，應邀在運動夜市傳授扯鈴技藝。（嘉和國小提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府在體育場舉辦的「運動夜市」，固定在每周三晚上登場，4日是今年開張日；不過，由於新冠肺炎疫情不明朗，因此臨時喊停！教育處長陸正威表示，防疫優先，為避免群聚及近距離接觸，因此今晚夜市暫停，至於下周是否如期舉行，將另行公告。

(中時 )