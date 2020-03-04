新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運動夜市讓民眾舒展身體，同時學習技能。（嘉和國小提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉和國小扯鈴隊，應邀在運動夜市傳授扯鈴技藝。（嘉和國小提供／廖志晃南投傳真） 南投縣政府在體育場舉辦的「運動夜市」，固定在每周三晚上登場，4日是今年開張日；不過，由於新冠肺炎疫情不明朗，因此臨時喊停！教育處長陸正威表示，防疫優先，為避免群聚及近距離接觸，因此今晚夜市暫停，至於下周是否如期舉行，將另行公告。 (中時 ) #夜市 #新冠肺炎 #運動 #新冠 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 因應新冠肺炎 政院已擇定異地辦公地點 16:302020/03/03 政治 韓國新增374例新冠肺炎確診病例 累計達5186例 19:552020/03/03 國際 武漢市新冠肺炎患者病亡率正逐漸下降 18:092020/03/03 兩岸 義大利新冠肺炎確診病例累積2084例 死亡病例52例 19:582020/03/03 國際 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 中鏢新冠肺炎等於判死刑？ 專家：「這些人」得流感更要命 14:462020/03/04 國際 世衛組織：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 體育熱門新聞 日職》張奕右肘不適下二軍 一軍台將剩2人 - 體育 新冠肺炎隔離期間 消費者可免繳健身房月費 - 體育 MLB》連打都沒打 林子偉左腿緊繃退場 - 體育 《時來運轉》3月最夯賽事！NBA球星大都從這來 - 體育 UBA》公開女一級4強兩隊出爐 北市大、世新先出線 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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