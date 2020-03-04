火炎山大峽谷是登山客拍照打卡熱點，一旦失足恐將摔落約600公尺深的斷崖。（巫靜婷攝）

火炎山附近居民時常看見登山客聚集斷崖處，特別將驚人的一幕拍下來PO網，呼籲登山客珍惜生命。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

火炎山附近居民時常看見登山客聚集斷崖處，特別將驚人的一幕拍下來PO網，呼籲登山客珍惜生命。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

火炎山附近居民時常看見登山客聚集斷崖處，特別將驚人的一幕拍下來PO網，呼籲登山客珍惜生命。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

林務局新竹林管處在登山口拉布條，提醒登山客注意安全。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗火炎山名列小百岳，去年獲網路票選為「台灣百大必訪步道」第一名，吸引許多民眾慕名攀登，其中大峽谷及小峽谷，因奇特的礫質惡地景觀及一覽無遺的大安溪美景，成為拍照打卡熱點，不過該處土質鬆動、掏空，許多人坐在斷崖邊，雙腳懸空、搔首弄姿，在附近居民眼中簡直在玩命。

行政院去年10月推動山林解禁，希望民眾多親近大自然，位於三義及苑裡交界處的「火炎山登山步道」是熱門步道之一。火炎山是由厚礫石層組成，礫石層透水性良好，受雨水侵蝕下切容易，近乎垂直尖銳的峰溝與紅土，從遠處望就像跳躍的火焰而得名。

家住火炎山附近的蔡姓民眾，經常目睹登山客駐足懸崖邊，曾經1天就有上百人站在土石崩落處，他忍不住拍照PO網，呼籲登山客珍惜生命。火炎山在大、小峽谷處皆有設置告示牌，警告登山客「斷崖有掏空，請勿靠近」，不過還是擋不住登山客想一探究竟的好奇心。

林務局新竹林管處指出，海拔高度602公尺的火炎山地質脆弱，加上順向坡滑動，時常傳出山崩，「肉眼或許不易察覺，但峽谷地帶的確天天都有變化」。育樂課長鄭雅文說，針對地形非常變動區，近期將邀集專家學者現勘，了解最新狀況再研擬必要性措施。

鄭雅文解釋，若地形非常變動，貿然拉繩索反而更不安全，且步道不在自然保留區公告範圍內，所以「只能勸導，無法裁罰」，開放山林政策，主要還是希望人人做好登山教育，民眾應先了解登山風險，評估自身狀況、安全性及做好防備，針對常人不易克服之必要路徑，林務局才可能施作一些簡易設施輔助。

(中時 )