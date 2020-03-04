西湖鄉第二公墓納骨塔「懷恩塔」環境清幽，是鄉內公共造產的金雞母。（巫靜婷攝）

西湖鄉第二公墓納骨塔「懷恩塔」塔位近乎額滿，鄉公所以自有財源編列1億6000多萬元，將在懷恩塔旁空地興建第二座納骨塔，2月底順利獲縣府核發建照，預計3月間動工，完工後，初步可提供1萬2000個塔位，滿足鄉親的殯葬需求，也充裕地方自治財源。

位於西湖鄉四湖村苗119線上的懷恩塔，興建於1996年，1998年啟用販售，2000年起拿下公共造產競賽第1、2名佳績，公所將360萬元獎金，用於購置塔前私人地及拓寬塔外道路，營造更完善的硬體設施，加上專責管理員維護清幽的環境，吸引外鄉鎮市民眾爭相選購，成為公共造產的金雞母。

懷恩塔設有約8000個塔位，因應塔位供不應求，公所自籌約1億6500萬元辦理「西湖鄉第二公墓增建第二座納骨塔統包工程」，興辦事業計畫於2017年獲准，2018年10月決標，完成水土保持審查作業及內部規畫設計修正後，縣府於今年2月27日核發建照。

民政處生命事業科科長賴木山表示，建照核發後，公所還需取得水土保持開工許可，再由公所擇定日期開工。

公所建設課課長陳建財指出，目前還在找日子，預計會在3月間舉辦動土儀式，他說明，第二座納骨塔無論在建築外觀或是樓層規畫，均與懷恩塔相同，1樓規畫家屬休息室及配置廁所，塔位總容量可達1萬8000個，但初期暫時先設置1萬2000個開放選購。

(中時 )