美國聯準會緊急降息50基點，加深投資人對新冠肺炎疫情影響的擔憂，隔夜美股三大指數重挫近3%，但美股期貨勁揚為市場帶來提振，周三香港股市開高後震盪收黑，終場恆生指數小跌0.24%，收在26222.07點，盤中一度下挫0.9%，午後也曾上漲0.3%。國企股(H股)收漲0.35%，為10521.78點。

恆生銀行遭花旗調降評級至「賣出」，股價跌近4%，領跌藍籌股。領展跌深反彈，收漲3.1%，在藍籌股中表現最佳。

(時報資訊)