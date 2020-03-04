《港股》港股震盪收黑，恆生銀行領跌藍籌股 16:482020/03/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會緊急降息50基點，加深投資人對新冠肺炎疫情影響的擔憂，隔夜美股三大指數重挫近3%，但美股期貨勁揚為市場帶來提振，周三香港股市開高後震盪收黑，終場恆生指數小跌0.24%，收在26222.07點，盤中一度下挫0.9%，午後也曾上漲0.3%。國企股(H股)收漲0.35%，為10521.78點。 恆生銀行遭花旗調降評級至「賣出」，股價跌近4%，領跌藍籌股。領展跌深反彈，收漲3.1%，在藍籌股中表現最佳。 (時報資訊) #藍籌股 #收黑 #恆生 #銀行 #領跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶德能源債權銀行團 5日開會 04:102020/03/02 金融．稅務 《港股》陸新增確診數創1月22日來新低，恆指開低走高 10:172020/03/02 財經 《港股》看好Fed本月降息，恆指收漲0.62％ 16:482020/03/02 財經 《港股》隔夜美股飆升，恆指開漲0.48％ 10:002020/03/03 財經 降低新冠肺炎對經濟衝擊 全球央行緊盯應對 11:242020/03/03 國際 《港股》蘋概、5G股走弱，恆指近收平 16:482020/03/03 財經 陸銀行業對疫情防控企業信貸支持逾1兆人幣 23:472020/03/03 財經 怕疫情拖垮營運 36家金融業 啟動異地辦公 04:102020/03/04 金融．稅務 《商情》需求疑慮，打壓周二紐約期棉收黑 10:002020/03/04 財經 《港股》美股重挫，恆指開高走低 10:002020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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