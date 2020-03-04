三星今(4)日一口氣端出三款5G旗艦手機Galaxy S20、S20+與Galaxy S20 Ultra，由於價格一揭曉，相較過去旗艦機高，對此台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪時表示，價格主要受產品整體規格影響，看好Galaxy S20 5G旗艦系列銷售表現相較Galaxy S10系列同期成長8%。

陳啟蒙表示，本次三星看好消費者對手機鏡頭與攝錄影功能的強大需求，以及追求大螢幕大電量的娛樂功能，預估Galaxy S20 5G旗艦系列銷售表現相較Galaxy S10系列同期成長8%。

針對傳言韓國Galaxy S20系列銷售不如預期，陳啟蒙解釋說到，實為韓國Galaxy S20 Ultra初期消費者需求高於預期生產計畫，但台灣在初期即審慎評估新機銷售佔比，向總部爭取足夠貨量，預估前三個月三機種銷售佔比Galaxy S20 Ultra：Galaxy S20+：Galaxy S20為45：45：10。

三星本次在Galaxy S20 Ultra價格相較過去旗艦機高，陳啟蒙表示，價格主要受產品整體規格影響，Galaxy S20 Ultra搭載1億800萬畫素、摺疊式鏡頭與突破性的100X超高倍變焦等最功能，故本次也以無線藍芽耳機Galaxy Buds+作為預購贈禮，並在通路推出舊換新加碼優惠，希望能帶動消費者對於新機購買意願。

陳啟蒙表示，迎接5G即將開通，三星已做好準備不會缺席，今年會有完整豐富的5G產品上市計畫，由於5G產品在系統業者的應用服務及資費方案尚未明朗，因此將視市場環境陸續推出5G機種，今年仍會有4G產品上市計畫，他也說，目前系統業者已開始為5G暖身，三星樂觀其成，未來期待手機原廠與系統業者能有密切合作。

另外，在Galaxy S20系列上市之後，台灣針對Galaxy S10系列也預計將於本月會有價格調整。

目前台灣三星供應鏈包括大立光(3008)、GIS-KY(6456)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、晶技(3042)、神盾(6462)等。

(時報資訊)