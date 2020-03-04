統一集團旗下知名面膜產品「我的美麗日記」4日宣布，我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」屢獲國際美妝大獎肯定，繼2019年上市就奪下全球美妝最高榮耀-法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」後，2020年再受到「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」入圍肯定，首度報名就從上千個全球美妝商品中脫穎而出，讓世界看見台灣品牌的實力！

業者指出，今年全球有超過30個國家、上千款商品報名，其中，我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」首度報名就進入決選名單，在競爭激烈的全球美妝品牌中受到肯定。業者也預告，該款商品即將在美國、新加坡、日本市場上市，期待成為海外市場的重量級明星商品！

據業者表示，「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」，是由英國專業美妝雜誌Pure Beauty Magazine連續舉辦18年，為全球美妝最具指標之一的專業國際比賽，每年都會評選來自全球各地最新、符合趨勢潮流、最值得推薦的美妝商品。

業者指出，有別於一般美妝獎項由單一美容編輯評測，Pure Beauty Global Awards會組成國際性的美容專家評審會（International expert judging panel），從各類美妝產品研發、原料成分專家、國際美妝採購、美妝雜誌編輯、髮型師、化妝師、美妝產品製造業者、美妝零售業者等，涵蓋360度美妝領域的專家所組成，從產品的有效性、包裝設計、功能和創新進行評選。

之所以能屢屢獲獎，據業者介紹，我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」主要添加珍稀賦活保濕成分-蜜若藍以及三種珍稀植物油，透過多重乳化技術打造2:8黃金比例精華蜜，可重現肌膚透亮水嫩，2019年一上市就成為各大美妝平台、網友口碑推薦No.1，更登上康是美年度新品銷售冠軍。

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