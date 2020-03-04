來自澳門的梁同學，是台大三年級學生，因為疫情關係，她的機票一再被取消，因此決定提早到2月9日來台，逃過了被拒絕於外。她在學校安排下居家檢疫14天，感覺每天都一直在吃，而且心情上放鬆，「日子比想像中過得快」。

梁同學原本是訂2月15日的機票從澳門回到台灣，但1月27日航空公司通知她班機取消，她改訂2月14日機票，航空公司不久又告訴她這個航班也取消。兩度機票被取消，台灣的學長姐告訴她，疫情一直在變化，還是早一點到台灣來，免得最後進不來。

梁同學因此搭2月9日的班機來台，有澳門同學可能因為警覺性不夠高，沒有提早來台，最後就來不了。梁同學隨後在學校的安排下，進行14天的隔離檢疫。

「在這14天，感覺都在吃。」梁同學說，被隔離的時間，學校會派人每天送三餐，而且還附水果，另還提供其他零食，因此她一直在吃，出來後胖了一些。

梁同學表示，這14天對她而言，「算是比較放鬆」，可以說是開學前的緩衝時間。在這段日子，她每天就是上網及做瑜珈，另外因為要參加英檢，她藉此靜下心來好好讀英文。

梁同學說，「隔離的日子比想像中過得快」，現在開學了，她有很多事情要忙。未來他比較擔心的是，原本安排好7月1日要回到澳門的社工機構實習，但台大的學期延後，加上澳門那邊因為疫情而出現變數，最終能不能如願去實習，目前還不知道。

(中時 )