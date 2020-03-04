新冠肺炎延燒，北市議員王浩又踢爆，北市衛生局發放的口罩中，各大醫院、婦產科或照護機構的第一線醫護人員每天僅分配到3片口罩，但衛生局分配給醫師公會的口罩，卻可讓每位診所的醫師日領10片，甚至包括醫美診所也有同樣待遇，讓人唏噓。衛生局回應，有要求各醫師公會秉持公開透明原則發放給診所。

王浩指出，北市各大醫院共3萬7057名醫護人員，每人每天僅可分配到約3片口罩；一般照護機構則約每人每天5片；精神照護機構每人每天僅2片；甚至還有婦產科診所過去10天以來竟只分配到2片口罩，比一般民眾能買到的數量還要少。

他說，相較之下，衛生局分配給醫師公會的口罩，卻可讓每位診所的醫師日領10片口罩，甚至有醫護人員陳情，以經營醫美為主的愛麗爾集團，旗下包括群英、英爵、君綺、千代田、淨研診所等各大知名醫美診所也是同等待遇，對比一線醫護人員口罩卻得省著用的情況，令人唏噓，他要求市府應確保第一線醫護人員有足夠口罩，並檢討分配的優先次序與追蹤控管。

衛生局回應，發放的17次口罩當中，由各醫師公會轉發基層診所的口罩次數有6次，期中醫院領走404萬2314片，診所自各醫師公會領走口罩103萬5374片，洗腎診所、婦產科診所甚至還額外獲得3次口罩配發，共計5萬2364片。

衛生局說明，發放口罩方式完全依照中央流行疫情指揮中心統一規定，依指示在7天中，撥給診所的執登醫師人數乘以70片，也提供給診所內的醫療工作人員使用，衛生局也率全台之先，將口罩配發領取對象及數量皆公告於衛生局網頁，且自自2月3日起就要求各醫師公會每日回報當日口罩發放數量，也要求各醫師公會秉持公開透明原則發放給診所，製作發放清單並檢附領據。

(中時 )