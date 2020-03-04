趙聰華揹著傷者走回山屋。（嘉明湖熊出沒企業社提供／楊漢聲台東傳真）

上個月29日有位年約60歲的山友挑戰有天使眼淚美譽的嘉明湖，在嘉明湖畔使用高山瓦斯時，瓦斯罐因不明原因爆炸，傷及右大腿，所幸嘉明湖山屋清潔員趙聰華巡視經過發現，立即揹負上山友，沿著崎嶇步道耗費3個多小時，一步步走回3公里外山屋，平安將傷者安置等待下山。

嘉明湖位於中央山脈陵線上，海拔3310公尺，嘉明湖因為美麗湛藍的蛋型湖景致，每年總吸引大批登山客朝聖，有著天使的眼淚美譽，熱愛登山的山友列為此生必爬的景點之一。

趙聰華表示，當天中午12時30分正在沿著嘉明湖步道巡視是否有垃圾，在12.5公里處發現傷者，據同團山友告知，受傷山友大量失血有暈眩狀況，他主動詢問是否需要協助。

受傷山友非常虛弱的說，失血過多頭暈目眩，大腿切割傷及燒燙傷雖有簡單包紮但劇烈疼痛無法獨自行走，需要協助揹負回山屋待援。趙聰華見狀二話不說，在海拔3310公尺高的地方揹起山友，一步步的緩慢將山友揹負至山屋。

雖然只有短短3公里路程，但在海拔3310公尺的高度上，山路蜿蜒起伏，輕裝上陣都快喘不過氣了，況且還是揹負1個人，路途中的艱辛難以想像。趙聰華說，傷者體重大約60多公斤，當天氣候又不佳，溫度非常低，揹著傷者短短3公里就耗費了3個多小時，過程雖然艱辛但遇到傷患需要求援自當全力以赴。

(中時 )