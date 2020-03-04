因應疫情 北市府研擬視訊會議、在家辦公 17:052020/03/04 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊今天上午主持新型冠狀病毒疫情小組應變會議，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，新北市、桃園市皆開始規畫異地辦公的相關措施，台北市副市長黃珊珊今表示，市府上周起已要求各單位尋找備援辦公室，目前也調查在家辦公可能性，並測試100多人同時線上視訊會議。 黃珊珊說，今天上午已跟府外的疾管科做視訊會議，會考慮將來很多會議都採用，辦公部分，上周起已要求各單位去找他們的備援辦公室，周五會議會彙整，可以找到備援辦公室的單位就做自行規畫，府內本身單位要做備援辦公室有EOC，府級部分沒問題。 (中時 ) #會議 #辦公室 #單位 #視訊 #視訊會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫超前部署 科技部研發線上上班系統 04:092020/02/29 財經要聞 上市櫃剉咧等 股東會旺季 恐成防疫破口 04:102020/03/02 財經要聞 搶攻視訊商機 廠商有志一同 04:102020/03/02 產業．科技 訴訟諮商不必再舟車勞頓 台南高分院、台南地院提供視訊服務 11:572020/03/02 社會 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 20:322020/03/02 社會 《通信網路》「遠傳分享通」登場，防疫兼數位轉型利器 14:152020/03/03 財經 防肺炎疫情滲透 經部、台電規劃第二辦公室 22:262020/03/03 財經 確保資本市場正常運作 證券F4 啟動異地備援 04:102020/03/04 財經要聞 美院內感染6死 台籍營養師：辦公室沒人戴口罩 11:512020/03/04 生活 突破難關 金門成立觀光產業紓困諮詢辦公室 17:052020/03/04 生活 生活熱門新聞 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 台灣輸了...美加掃好市多畫面曝光 員工嚇尿：30年沒看過 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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