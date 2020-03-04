新冠肺炎疫情持續延燒，新北市、桃園市皆開始規畫異地辦公的相關措施，台北市副市長黃珊珊今表示，市府上周起已要求各單位尋找備援辦公室，目前也調查在家辦公可能性，並測試100多人同時線上視訊會議。

黃珊珊說，今天上午已跟府外的疾管科做視訊會議，會考慮將來很多會議都採用，辦公部分，上周起已要求各單位去找他們的備援辦公室，周五會議會彙整，可以找到備援辦公室的單位就做自行規畫，府內本身單位要做備援辦公室有EOC，府級部分沒問題。

(中時 )