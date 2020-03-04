觀光產業紓困諮詢辦公室」，並按照觀光產業行業類別，分別設有旅行業、旅宿業、交通運輸業等窗口。（李金生攝）

「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供業者相關資訊服務。（李金生攝）

觀光處長丁健剛說明，「觀光產業紓困諮詢辦公室」可協助觀光產業更了解相關措施。（李金生攝）

「觀光產業紓困諮詢辦公室」提供業者最即時的諮詢服務。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球發燒，金門「小三通」2月10日起停航後，觀光產業進入一片蕭條寒冬景況。縣府採取雙管齊下對策，在研擬針對性的振興方案外，也在今（4）日成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供業者相關資訊服務，一起攜手度過難關。

在這波自2003年SARS以來，另一次的疫情大衝擊，以「觀光立縣」為目標的金門，旅遊人數也出現雪崩式的滑落。楊鎮浯縣長考量中央雖然陸續訂定多項紓困方案，但若由業者逕向中央申請補助，易因不諳手續及計畫繁雜而窒礙難行，也不符縣府一向要求的「簡政便民」行政準則，因此指示觀光處成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供業者與鄉親相關資訊與諮詢服務，做為貫通中央與地方的重要「窗口」。

觀光處長丁健剛說明，中央政府最近發布多項紓困方案，但民眾很難立即了解政策內容，加上很多項目屬於必需自提計畫，才能申請補助，該處為協助觀光產業更了解相關措施，特成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，並按照觀光產業行業類別，分別設有旅行業、旅宿業、交通運輸業等窗口，依不同行業需求，提出相應的紓困資訊，協助自提計畫的發想及申請教學。

觀光處也表示，縣府也積極研擬振興計畫，並利用這段旅遊空窗期，同步盤整各項旅遊資源，期待開創全新的旅遊模式，帶領地區產業度過難關和優化旅遊品質，讓金門觀光更具市場競爭力。

「觀光產業紓困諮詢辦公室」設於金城車站3樓，服務時間為周一至周五上班時間。服務專線082-372267。

(中時 )