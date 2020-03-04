因應民眾防疫需求，全聯福利中心4日宣布，將於3月5日（四）在全台門市再開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」（350ml），建議售價45元，外島門市（澎湖、金門）則延後一天至3月6日（五）開賣，將依照當日海象及船班抵達時間為主。販售數量以各店現場貨量為主，每人限購1瓶，數量有限，售完為止。

事實上，全聯2月27日曾經開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，當時引進50ml、350ml兩種規格。全聯表示，為持續與全台民眾一同防疫，再度爭取到限量的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」（350ml）販售，開賣時間以各家門市開門時間為準，且依政府相關法規，18歲以下不得購買。

據介紹，「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」可直接於手中搓揉，即可達到抗菌效果，溫和不殘留，使用後可直接取用食物，溫和不殘留，且可用於用餐前後、戶外活動、餵食嬰幼兒前、搭乘交通工具、進出醫院診所，以及如廁前後。

(工商 )