彰化64歲廖姓男子開設印刷廠20多年，具有印刷製版背景及技術，竟自行印製百元美鈔，以每張350至450元對外販售，刑事局去年3月接獲情資，報請新北地檢署檢察官卓俊吉檢察官指揮偵辦後，將廖嫌等5人拘提到案，查扣史上最多的百元假美鈔共1092萬7800元(合台幣三億餘元)，新北地檢署今起訴廖姓主嫌與另4名共犯。

警方調查，該集團宣稱該批假美鈔，可至越南、緬甸等東南亞國家的酒店、地下賭場及郵輪消費，且可通過小型驗鈔機的檢測，因此有不少幫派分子向其購買假美鈔出國消費，初估已有上百萬偽造美鈔流入國外市場。

另因該批偽造美鈔品質精緻，肉眼及手感難以分辨真偽，該不法集團亦以十分之一之價格詐騙有兌換美金需求民眾，直到民眾出國欲消費時才發現所換得是假美鈔，為此遭當地警方拘留詢問，差點無法回國。

警方發現，該批百元假美鈔交易時透過層層轉手，規避查緝，使專案小組無法鎖定上游來源，歷經數個月追查過濾，終於突破瓶頸，鎖定闞姓中盤賣家向上游索取200萬假美鈔，藏放於新北市三重區民宅內，且循線追查上游貨源來自彰化縣花壇鄉廖嫌主嫌所有，兵分多路在北市士林區、新北市三重區及彰化縣花壇鄉等5處據點搜索，將廖嫌等5人拘提到案。新北地檢署經追查後，發現仍有共犯在逃，今將5名嫌犯起訴。

(中時電子報)