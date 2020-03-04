墾丁香蕉灣傳有29歲浮潛客溺水，目前呈現OHCA狀態。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)
墾丁香蕉灣傳有29歲浮潛客溺水，目前呈現OHCA狀態。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

墾丁香蕉灣海域稍早傳出有浮潛客失蹤，經警消人員搜救後終於尋獲，正送往恆春旅遊醫院急救中，不過據傳29歲溺者呈現OHCA狀態。

(中時 )

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