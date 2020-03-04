墾丁香蕉灣傳有29歲浮潛客溺水 目前無生命跡象 17:022020/03/04 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁香蕉灣傳有29歲浮潛客溺水，目前呈現OHCA狀態。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁香蕉灣傳有29歲浮潛客溺水，目前呈現OHCA狀態。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) 墾丁香蕉灣海域稍早傳出有浮潛客失蹤，經警消人員搜救後終於尋獲，正送往恆春旅遊醫院急救中，不過據傳29歲溺者呈現OHCA狀態。 (中時 ) #浮潛 #狀態 #墾丁 #香蕉 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 業者拒送便當到醫院 但這間醫院收到免費餐 16:042020/03/01 生活 新冠肺炎疫情升溫 部立嘉義醫院嚴管陪病探病 15:092020/03/02 生活 台大醫院實施人員管制 進出院須出示「員工證、健保卡、看診單」 20:572020/03/02 生活 基隆醫院實名制首日亂 擬發常客卡分流病患 18:332020/03/02 生活 基醫實名制首日亂 擬發卡作分流 04:102020/03/03 地方新聞 挺正忠排骨被出征 黃暐瀚曝「低智商社會」3特色 08:332020/03/03 政治 嘉市防疫超前布署 醫院聯防系統啟動 15:202020/03/03 政治 守住國門！ 小港醫院助高雄機場防疫 08:472020/03/04 生活 桃11急診醫院 擬禁止探病 04:102020/03/04 地方新聞 怡仁醫院共享自行開發旅遊史查詢系統 15:232020/03/04 生活 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 北市聯醫出現請辭潮？黃珊珊：年後正常離職潮 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 獨》「捏乳襲胸」之狼落網 竟是機密國防部電展室上尉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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