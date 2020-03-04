台中市1名宅男阿全（化名）迷上「17直播」交友平台APP，認識雪乳直播主小絜，半年來為她砸40萬買線上點數衝人氣，最後卻連小手都沒牽到，阿全控訴女方根本是愛情大騙子，都用吃飯、唱歌當理由要求男方先買點數，但多次失約，錢也不退還，最後還被踢出群組，行徑猶如「酒店剝皮妹」。

阿全表示，去年底直播主小絜舉辦情人節見面會，但聲稱要先花3萬5千元買點數，才能有參加見面會資格，阿全當時馬上拿出信用卡，毫不客氣直接買點數捐獻，就是期待跟小絜能有近距離接觸，就算是喝杯飲料或合照也心滿意足，但結果卻是一場空，「連她（小絜）的影子有沒見到」。

而小絜每次在得到小全給的線上點數後，開始以媽媽生病、生理期等理由不斷推託，找理由拒絕見面，最後結果只出現一次，但阿全卻連小絜小手都沒摸到，讓阿全氣炸。

台中市政府消保官康馨壬表示，這起民事消費糾紛雙方各執一詞，由於阿全認為對方不履行口頭契約也不退費，上週已進行調解，但兩邊對於協調金額落差太大，故雙方協調破局，將擇日進行第二次調解，若再次調解失敗，可能會走民事訴訟。

而交友公司對此事推說這是個人消費糾紛行為，但事實上公司同意該直播主舉辦活動，並協助在該平台上打廣告，況且粉絲若購買點數的話，公司也會抽取趴數牟利，阿全認為交友公司推卸責任。

鴻達法律事務所律師洪維廷指出，小絜與阿全目前雙方看來並無明顯對價關係（例如贊助多少就可陪吃飯、過夜等等），僅是阿全單方面的給付行為，除非小絜有提到家中困難所以亟需用錢，暗示阿全贊助，但實際上又沒有這回事，這樣才可能構成刑法上的詐欺，否則可能連民事上的責任都不成立。

然而，天真的阿全因為還眷戀小絜，遲遲不願報警，對於自己損失也自認倒楣。據了解，小絜平常是內衣模特兒，平常上放了許多清涼火辣照片，她也會邀粉絲組成群組後援會，天天噓寒問暖並找機會找粉絲來買點數捧場，這樣就可讓她賺進不少錢。

工程師宅男阿全陷入愛情陷阱，為了能跟小絜約見面，半年砸了40萬元但卻連女方的手都沒牽到。（圖／阿全提供）

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(中時電子報)