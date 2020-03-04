法國一名YouTuber「西里爾」（Cyril）近日上傳一支影片，他惡作劇將一堆水晶寶寶倒進浴缸、馬桶、洗手槽內，結果最後卻釀成悲劇，包括鄰居家、路旁的排水溝裡，全都能看見無法被消化的水晶寶寶蹤影，整個社區的水管也都因他愚蠢的行為而堵塞，眼看著無法收拾的殘局，西里爾最後竟崩潰大哭了起來。

從畫面中可以看到，西里爾原本興奮的將吸滿水的水晶寶寶倒進浴缸中，接著還整個人泡進裡頭，一顆顆彩珠不斷溢出浴缸，而馬桶中的水晶寶寶也因不斷吸水膨脹，整個炸出來。西里爾試圖將水放掉，沒想到此舉也導致部分的水晶寶寶跟著流進了排水管中，造成堵塞。

浴缸、馬桶、排水溝滿是無法被消化的水晶寶寶。（圖／翻攝自推特）

隨後，西里爾便拿來吸塵器，試圖將水晶寶寶從水管中吸出來，沒想到吸塵器因無法負荷過多、過重的水晶寶寶，最後整台故障，廁所裡一片混亂，四處散落著五顏六色的水晶寶寶。西里爾走到室外才發現，連鄰居家的水管、路邊的排水溝，也不斷冒出水晶寶寶，他這才驚覺自己闖下大禍。

這件事被當地電視台大篇幅報導，市長隨後也得知此消息，並表示「這是一齣惡作劇，將會逮到惡作劇份子」，不久後西里爾就遭到警方詢問，不過他為了逃避責任，竟選擇說謊。該影片在推特上被瘋狂轉發，甚至有超過上千萬次的瀏覽量，西里爾痛苦的表示自己非常後悔，最後他也向警方自首。

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(中時電子報)