澳洲雪梨一名20歲女子芮妮（Renae Marsden）在2011年11月和網友談起戀愛，且用情至深，不過對方向她提分手後，她卻選擇結束自己的生命。事後才發現，原來芮妮在網路上交往的「男友」，竟是閨密假扮的！

根據英國《每日郵報》報導，芮妮․瑪絲丹（Renae Marsden）和卡蜜拉․札伊丹（Camila Zeidan）是在就讀9年級時認識，2人感情非常好，甚至還發展出了戀情；不過隔年芮妮卻開始和一名男孩約會，讓卡蜜拉相當吃味，無法接受自己的女友被搶走，因此在某天晚上，連續打了54通電話給芮妮，但芮妮卻告訴她，是該放下一切了。

卡蜜拉無法接受芮妮即將離開她，因此她想了個辦法，使用別人的照片，創造出一個名叫布雷登․史匹特瑞（Brayden Spiteri）的男子，透過網路和芮妮談戀愛，並告訴芮妮自己因車禍被判過失殺人，目前正在服刑所以無法見面，只能透過傳訊息的方式聯繫，期間２人共傳了超過1.1萬則訊息。卡蜜拉還告訴芮妮，其實布雷登是她的前男友，不過布雷登告訴她，芮妮才是他的「菜」。

2013年7月，卡蜜拉出國度假一個月，期間她並未使用自己及布雷登的身分傳訊給芮妮，讓芮妮相當著急，傳訊給布雷登表示自己不能沒有他，且「將永遠結束跟卡蜜拉的友誼」。不久之後，布雷登傳訊給芮妮要求分手，芮妮傷心過度因此選擇結束生命。對此，芮妮的父母認為，此舉一定是卡蜜拉想要報復，譴責她是「魔鬼」，並想替女兒討回公道。

不過，卡蜜拉至今仍未因任何罪名遭起訴，而關於此案的死因法庭，卡蜜拉否認一切罪刑，並稱「布雷登」這個角色是她和芮妮一起創造的，此舉是為了讓２人更緊密的「在一起」，目前此案仍在審訊中。

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(中時電子報)