因應新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫指揮中心即將針對國內「大型活動」訂定評估的指引，屆時中華職棒在3月底的開幕戰恐怕面臨限縮觀眾人數，不再看到萬人吶喊的熱鬧場面，而且出現「情侶分開、骨肉分離」的奇景。

中職今年的開幕賽已經延至3月28日，開幕賽是中職季賽開鑼的熱門賽事，強調「開門紅」的指標場次、最好是滿場盛況，去年中職統一獅與桃猿開幕戰湧入1萬3591人，今年開幕是猿隊與中信兄弟，前年這2隊的開幕戰人數多達1萬8521人。

內政部長徐國勇今（4）日在立院備詢針對防疫規範的「大型活動」的定義是以「1000人指標、且不分室內外，希望所有大型活動都能夠避免。」中央流行疫情指揮官陳時中說，1000人是世衛組織（WHO）公布大型活動的分界標準，活動規模愈大、相關風險評估愈嚴格。

對於大型集會活動的評估指標，陳時中強調，要看舉辦活動場地的通風性與擁擠度，人與人起碼要維持1公尺以上的距離，愈通風愈好，而且主辦單位應準備應變的計畫，當發生狀況時要有適當的隔離安置場所，是否有醫療連絡人員及時連絡衛生單位，最好自有醫療資源。

中職常有逾千觀眾的比賽，設定1000人的標準實有難處，若有上萬人觀眾而要求觀眾全程戴口罩也是十分為難，指揮中心希望至少也要做到人與人之間相距1公尺，因此建議中職如果不停賽、最好限縮觀眾進場人數。

限縮人數應折衷的辦法，指揮中心官員表示，可能會出現情侶、家庭成員分開而坐的情況，不過，日前中職會長吳志揚表示，如果疫情嚴峻，不排除沒有觀眾也要比賽。

(中時 )