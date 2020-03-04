有「超級星期二」之稱的民主黨總統提名在14州黨內初選3日開跑，隨著投票結果漸漸揭曉，美國前副總統拜登（Joe Biden）有望囊括8州選票，而先前聲勢領先的桑德斯（Bernie Sanders）可拿下2州，但紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）的得票數，遠遠落後前兩位，讓美國總統川普大酸他是「超級星期二」的最慘魯蛇。
川普在推特上表示：「今晚最慘的魯蛇，就是小麥克（暗指彭博）。他的政治顧問擺了他一道，讓他的7億美元廣告費全進水溝，除了得到了「小麥麥」這稱號之外啥也沒得到，完全毀了他的名聲，『幹的好』，麥克！」
此外，川普也不忘記酸另外一位曾經有望出線的女參選人華倫（Elizabeth Warren），竟然連自己老家麻州的選票也落後於拜登與桑德斯，「看來她可以坐回老公身邊，喝一瓶美好的冰啤酒」。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，彭博採取一套與眾不同的策略，選擇不參與頭4場初選，而是砸超過5億美元（約新台幣151億元）狂打廣告戰，寄望替自己選戰增添動能，一舉在14州同時舉行初選的「超級星期二」（Super Tuesday）這天有所斬獲。報導也指出，彭博將在4日重新評估自己民主黨總統提名戰的選情，不過此說並未獲得競選團隊證實。
文章來源：Super Tuesday 2020
(中時電子報)
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