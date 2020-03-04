有「超級星期二」之稱的民主黨總統提名在14州黨內初選3日開跑，隨著投票結果漸漸揭曉，美國前副總統拜登（Joe Biden）有望囊括8州選票，而先前聲勢領先的桑德斯（Bernie Sanders）可拿下2州，但紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）的得票數，遠遠落後前兩位，讓美國總統川普大酸他是「超級星期二」的最慘魯蛇。

川普在推特上表示：「今晚最慘的魯蛇，就是小麥克（暗指彭博）。他的政治顧問擺了他一道，讓他的7億美元廣告費全進水溝，除了得到了「小麥麥」這稱號之外啥也沒得到，完全毀了他的名聲，『幹的好』，麥克！」

The biggest loser tonight, by far, is Mini Mike Bloomberg. His “political” consultants took him for a ride. $700 million washed down the drain, and he got nothing for it but the nickname Mini Mike, and the complete destruction of his reputation. Way to go Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

此外，川普也不忘記酸另外一位曾經有望出線的女參選人華倫（Elizabeth Warren），竟然連自己老家麻州的選票也落後於拜登與桑德斯，「看來她可以坐回老公身邊，喝一瓶美好的冰啤酒」。

Elizabeth “Pocahontas” Warren, other than Mini Mike, was the loser of the night. She didn’t even come close to winning her home state of Massachusetts. Well, now she can just sit back with her husband and have a nice cold beer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，彭博採取一套與眾不同的策略，選擇不參與頭4場初選，而是砸超過5億美元（約新台幣151億元）狂打廣告戰，寄望替自己選戰增添動能，一舉在14州同時舉行初選的「超級星期二」（Super Tuesday）這天有所斬獲。報導也指出，彭博將在4日重新評估自己民主黨總統提名戰的選情，不過此說並未獲得競選團隊證實。

(中時電子報)