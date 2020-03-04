36歲劉男在2018年1月間在楊姓女友住處，趁機偷走楊女手機，拿到網路批踢踢販售，以1萬3000元賣出，楊女在網路上發現販賣訊息，才察覺手機不翼而飛，又發現劉男變造台積電工作證的姓名，以假名字蒙騙她交往，楊女傷心控告負心漢，台中地院依竊盜等罪判處拘役80日，得易科罰金，仍可上訴。

劉男於2018年3月間經人力派遣公司派往台積電擔任技術員，取得工作證，他與楊女交往，卻不願讓對方知道自己真名，竟在2018年12月底變造工作證，列印假姓名的名條，黏貼在工作證上，再拍照傳給楊女，以假名字身分與楊女交往。

劉男在2019年1月間趁楊女外出上班，竊走她的手機，並在批踢踢公開販售，以1萬3000元賣出，楊女在網路看到男友竟銷售手機訊息，向劉男查證後氣憤報警。楊女得知劉男變造工作證姓名蒙騙，用假姓名與她交往，長期陷入痛苦憂鬱。

台中地院審酌劉男濫用女友的情意與信任，變造工作證以假姓名蒙騙女友，又偷竊女友手機銷售供己花用，不過，劉男犯後坦承犯行，已賠償楊女2萬元，依竊盜及變造特種文書等罪判處劉男拘役80日，得易科罰金。

(中時 )