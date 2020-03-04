現任車主李世昌〔左一〕和老車同好。〔謝明俊攝〕

李世昌開著老車奔馳在高速公路時，引來許多民眾驚奇的眼光。〔謝明俊攝〕

李世昌示範以曲柄啟動汽車。〔謝明俊攝〕

這部老車是直列4缸1850cc引擎，至今仍運作正常。〔謝明俊攝〕

老車擁有漂亮的火箭型尾燈。〔謝明俊攝〕

老車內裝都保留最原始的狀態。〔謝明俊攝〕

老車的方向盤和儀表板都是當年出廠時狀態。〔謝明俊攝〕

裕隆汽車第一代在台生產的勝利型轎車

1967年裕隆汽車公司與日本日產汽車正式合作生產第一批台製汽車，至今已是鳳毛麟角，其中一部是蔣公座車，現陳列台北士林官邸，唯一一部到現在還可開上高速公路以百公里時速奔馳的勝利老車，4日上午現身頭份范頭家餐廳公開展示，引來許多老車愛好者評頭論足，對擁有車主稱羡不已。

1967年，裕隆公司與日本日產汽車簽約合作生產汽車，其中包括日產的旗艦車勝利型轎車，第一批勝利型轎車實際上並非在台製造生產，而是在日本製造組裝完成後，再運來台，為了展示雙方合作誠意，所以在車內貼上裕隆的英文字樣，但這批轎車十足十的日製轎車。

當年的第一批勝利型轎車，是直列4缸1850cc的豪華車款，在台型號稱為801A，總數並不清楚，但經過台灣經典老車協會的深入調查，全台只剩4部，其中一部是當年裕隆公司贈送給蔣公當座車使用，目前陳列在台北士林官邸，另2部都為私人收藏，這3部老車目前都已無法運轉，唯獨第4部車，經過現現任車主李世昌的整修後，不僅通過驗車，還可開上高速公路以百公里時速奔馳。

這部年齡已超過50年的老車，原始車主身分已不可考，但依照當年台灣經濟情況，有能力買得起轎車的非富即貴，決不是普通人家。李世昌是在1年多前，向住在台中的前任車主購得，交車當天，前車主還不捨流淚。

李世昌購下老車後，整整花了1年時間將老車重新整修，但仍大幅度保留原車零組件，包括火箭式尾燈、方向盤…等，這部車最有趣的一個部分，是在車頭前還留一個引擎啟動孔，可以利用曲柄啟動器啟動車子，這部老車是第一批擁有冷氣設備的高級車款，至今冷氣仍能運作，當李世昌開著老車在高速公路飛馳時，還引來一堆民眾不可置信的眼光，紛紛減速併行觀看老車，還拿出手機照相存證。

李世昌為了讓老車友能共同欣賞老車風範，4日上午特別將車開到頭份范頭家餐廳公開展示，引來許多老車愛好車趕來觀賞，接下來，李世昌準備將這部老車送至裕隆公司，請求裕隆公司協助認證，讓老車能讓更多愛車人欣賞。

(中時 )