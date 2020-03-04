順達科(3211)因自有資金高達48億元，且公司出售土地利益26億元將於2023年上半年認列，讓順達董事長鍾聰明對未來10年能穩定配息信心滿滿，鍾聰明表示，無論未來營運如何，只要公司未出現營運重大虧損，公司期望未來10年發放股息都不會低於今年的每股5元。

順達為NB電池模組廠，儘管IT產業競爭激烈，順達靠著自動化生產降低生產成本、彈性服務等，讓公司獲利相當穩定，2019年雖然有中美貿易戰，公司仍交出每股盈餘5.61元佳績，公司董事會亦決議每股配息5元。

順達長期穩定獲利，讓公司手上現金豐沛，順達現有保留盈餘約24億元，扣除今年股息支出後約剩14億元，另有資本公積約20億元，以及法定公積約14億元，合計在手現金高達48億元。

順達不僅手上現金滿滿，不動產資產投資收益也很驚人！鍾聰明表示，公司積極活化資產，進行約2萬坪的機場捷運A7站產業專用區土地及廠辦大樓不動產開發，其中4000坪與富宇建設合建分售住宅，土地總售價為26.3億元，今年2月底已收取土地價款15%(帳列存入保證金)，預計於2023年富宇建設完工取得使用執照後認列利益，2900坪公司自建新的廠辦大樓，其餘土地亦持續尋求合作開發機會，透過活化積極及新廠辦每年可貢獻約1億元的租金收入，這些收益都可以讓順達長期穩定配息。

鍾聰明強調，無論未來營運如何，只要公司未出現營運重大虧損，期許未來10年每年發放的股息都不會低於今年的每股5元。

(時報資訊)