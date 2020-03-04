外資今日對台積電(2330)轉為買超，買超張數為10225張，中止先前連續12日的賣超共計20萬1821張。台積電今日股價連續第二天上漲，也帶動台股連續第二日反彈。

雖台積電ADR周二下跌，台積電在外資轉為買超下，股價跳空開高4.5元穩住台股今日多方氣勢，台積電收盤漲3元至320.5元，站回5日線，台股也同步站上5日線。

受到美股上周五重挫影響，台積電本周一開低，盤中股價創下308元今年最低價，周一收盤為311元，繼周二不畏外資賣超、漲到317.5元後，今日持續上攻至320.5元。

周二美股重挫，台積電ADR收54.88美元，下跌1.1美元或1.96%，折合新台幣每股約330.2元。台積電今日隨著外資對台積電轉為買超，股價續漲。

台積電公告，3月5日將參加瑞士信貸所舉辦之線上法說會，就公司1月16日法說會已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

台積電於先前法說會表示，今年第1季5G手機需求強勁，預估公司單季營收在102億至103億美元，僅比上季下滑2%之內，表現淡季不淡。

(時報資訊)