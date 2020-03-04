來自菲律賓的伯德，其手機不慎掉到大馬路上，遭多車輾壓，竟只有螢幕稍有裂痕，其他功能都正常。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

有台中市民在黎明路二段與台灣大道三段路口，目擊一支手機遭多車輾過，趨近查看發現手機居然還在運作，於是將該機送往台中市警局第四分局黎明派出所協尋，員警李建儒查看時，剛好失主打電話過來，不過電話那頭夾雜英語、中文，幸曾任導遊的李員英、日語都嘛也通，順利溝通失主到所領回。

中市一位民眾，日前拾獲一支華為手機，擔心如與失主聯絡，恐怕會被誤會偷竊，於是送到黎明派出所協尋，指出該手機遭多車壓輾過，備勤的員警李建儒查看該手機僅螢幕裂開、其他正常，且介面是英文的，研判可能是外籍人士所有，通訊錄也查不出失主家人，正當員警苦惱時，菲律賓籍的失主伯德，透過朋友手機打給自己手機。

夾雜中英文的伯德，焦急的尋問接電話的員警，剛好李員當警察前是一名導遊，英日語流利，立即以英文告訴伯德他的手機在黎明派出所，並開啟視訊對話，再輔以google地圖定位截圖，讓伯德迅速來到派出所領回手機，伯德也頻頻感謝熱心民眾及展現專業度的警察，讓他手機失而復得。

黎明所所長林澤聰呼籲，民眾若於路上發現遺失物，可先於現場拍照後再送至鄰近派出所，或立即撥打110由警方到場協助，警方會依規定開立拾得物收據，並協助聯繫失主前來領取。

(中時 )