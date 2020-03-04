◎再添150疑似個案 新冠肺炎確診維持42例

中央流行疫情指揮中心今表示，國內昨日新增150例通報個案，累計通報2599人，其中2237人已排除，確診人數則維持42例。確診個案中，1名死亡、12名已出院、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

◎陳時中勸立委：多用嘴巴少用腳

大型活動要不要辦？辦的時候要不要戴口罩？陳時中說，以後大家就不要靠太近。呼籲立法院委員這段時間，收起脾氣，多用嘴巴少用腳，這麼急我們會擔憂。相信立法委員都很克制。

◎五大類體溫計今日起管制出口

因應新冠肺炎疫情防制需求，關務署今起管制體溫計出口，管制時間是從3月4日至3月31日為止，民眾帶出國以2支為限。管制範圍包括紅外線測體溫熱像儀，接觸式額溫槍、耳溫槍、電子體溫計，紅外線非接觸式額溫槍等五大類，水銀體溫計不包含在內。

◎王立強共諜案 2新疑犯曝光

台北地檢署偵辦王立強共諜案，除對中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦2人限制出境，檢方後續追查，再對嫌疑犯林旭、蘇劍鋒限制出境。林、蘇2人自認與本案無關聲請解禁，但台北地院認為2人嫌疑重大，有逃亡能力，裁定駁回。

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(中時電子報)