巨大集團在籌備兩年之後，今（4）日正式發表集團品牌-Giant Group巨大集團，將以母集團之姿整合資源，統籌規劃集團整體成長策略，協助發展旗下四大產品品牌-Giant捷安特、女性專屬自行車品牌Liv、城市休閒自行車品牌momentum、以及2019年剛發表的高端自行車零組件品牌CADEX，以多品牌策略行銷全球自行車市場。

巨大集團表示，全新品牌架構的首要任務，就是成立獨立於四個產品品牌（Giant、Liv、momentum與CADEX）之上的集團品牌-Giant Group巨大集團，代表作為母集團將站在全局的高度，以更宏觀的視野，統籌規劃旗下各產品品牌的發展。

此外，Giant Group巨大集團因應多品牌管理現況，產品品牌管理目標將從打造一個強勢品牌，轉移到打造強勢的品牌組合，客觀支援各產品品牌未來發展，以創造強大的品牌組合綜效；而過往與集團使用相同名稱的產品品牌「Giant捷安特」，將專注在與自行車騎士的互動與溝通，藉此建立更鮮明的產品品牌形象。

巨大集團目前已於14個國家設立行銷公司，並透過完善縝密的全球經銷網絡，就近提供在地消費者自行車相關產品與服務，也為四大產品品牌提供即時的市場回饋。

同時，集團內也成立自行車新文化基金會、微笑單車（YouBike）以及捷安特旅行社等事業體，以共同推廣自行車新文化為職志，期待幫助更多消費者享受自行車的樂趣。

巨大集團進一步表示，下一個50年，巨大集團將以品牌管理觀點，完善自身能力，推動自行車產業的進化，持續展望未來並投入資源，為自行車產業開拓新成長契機，也為人們打造更美好的自行車未來。

(工商 )