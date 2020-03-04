世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞3日表示，全世界共有9.983萬名新型冠狀病毒感染者。在過去24小時內的新增確診病例中，中國大陸約有120人，而世界其他各地共計約為1800人，大約是中國大陸的15倍。目前除中國大陸以外，世界各地感染者增加的趨勢顯著。

《環球時報》引述日本《共同社》報導說，譚德塞在記者會上稱，中國大陸以外的新增病例，有8成出現在韓國、義大利、伊朗這3個國家。出現確診病例的國家和地區數量也比前一天增加了12個，死亡人數累計已達3110人。

譚德塞說：「我們擔心，由於不斷增長的需求、囤積和濫用，會導致全球個人防護裝備供應嚴重中斷，各國的應對能力正在受到損害。」「如果不保護我們的衛生工作者，我們就無法阻止新冠病毒。」

譚德塞指出，目前為止能夠確定的事是：新型冠狀病毒「並沒有流行性感冒的感染效率高」。流感多為通過無症狀的感染者進行擴散，但新冠病毒無症狀感染者只占比1%，且這些無症狀感染者多數也會在確診2天之內出現症狀。

大陸的自媒體《今日日本》認為，疫情在世界的迅速蔓延與大陸的樂觀形勢形成了鮮明對比。大陸有數千名康復病人正在返家的路上，新感染病例的數量已經降至數周以來的最低水準。

(中時電子報)