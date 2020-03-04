歸來慈天宮贈送市區學校洗手乳，為校園補足防疫物資。（林和生攝）

新冠肺炎疫情來勢洶洶，屏東縣政府衛生局長施丞貴坦言，情況越來越嚴峻，為避免可能的群聚感染，屏東市歸來慈天宮利用信眾善款，購買1250罐防護洗手乳，透過志工進行分裝，送給市區45間學校，估計超過1萬7000人受惠。

雖然屏東縣至今並無新冠肺炎確診個案，但施丞貴絲毫不敢大意，直言疫情看起來沒那麼樂觀，不過台灣在防疫工作上表現的可圈可點，「否則不應該只有這樣」；因此在廟方接洽想為社會盡一分力時，才會建議他們捐贈洗手乳。

慈天宮主委蔣家煌表示，病毒再怎麼強，養成洗手習慣，將會成為阻斷疫情的斷點，因此號召志工分裝，並於4日轉贈屏東市區45間國高中小及幼兒園、共770班，「讓每班至少有1罐洗手乳可用」。

唐榮國小校長高珠鈴拿到防疫物資感動地說，為加強校園防疫工作，要求學生進出教室都必須洗手，且每個洗手台都備有3個以上肥皂，這1個月來，防疫物資的用量幾乎是過去3倍，透過善士捐贈，讓學校減輕不少壓力。

建國國小校長施世治也說，近月來學生頻繁使用酒精消毒，有學生已經出現手裂及過敏狀況，收到洗手液後，可以補足防疫缺口，只希望疫情能趕快過去，讓學生及家長都能放心。

(中時 )