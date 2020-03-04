基隆唯一口罩廠擴增產線，青溪總會呼籲「防疫視同作戰！」。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆唯一口罩廠擴增產線，青溪總會呼籲「防疫視同作戰！」。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情延燒，基隆市唯一生產口罩廠商「順易利」加開產線擴增口罩產量，並由後備指揮部，來調派人力支援口罩生產的作業，而基隆市青溪總會也由理事長張耿輝在4日前往廠區來慰問後備弟兄們的辛勞，並致贈加菜金等為大家打氣，希望在疫情嚴峻時，大家都能攜手齊心共度難關。

武漢肺炎疫情導致全球口罩荒，政府自1月31日起徵用口罩工廠生產一般醫用及外科手術口罩，並採購機械設備供口罩廠擴增產線提高產能，同時由各縣市後備指揮部召集後備輔導幹部投入支援口罩生產，基隆市後備指揮部指揮官洪育奇親自帶隊支援七堵區口罩廠順易利，每日支援20名人力投入包裝以及產線。

洪育奇表示，順易利原有4條生產線，每條產線日產量約十萬片口罩，政府提供5台機械來增開5條生產線，由於新機械才剛上線運作，目前日產量約達70、80萬片，希望能逐步增加達到每日100萬片的產能，擴增產能所需人力會持續討論，並動員各區後備幹部輪流進駐支援。

張耿輝前往廠區慰問後備弟兄們的辛勞，並感謝大家不眠不休支援口罩生產，她並強調「防疫視同作戰！」，希望值此疫情嚴峻之際，國人可以齊心協力，共同打贏這場防疫的戰爭。

(中時 )