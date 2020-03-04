荔枝椿象的天敵─平腹小蜂的卵片。（廖志晃攝）

荔枝椿象已成為新興的騷擾性昆蟲，也是近年來荔枝、龍眼歉收的元凶之一，竹山鎮公所防治荔枝椿象超前部署，以生物防治方式，在樹幹掛上天敵平腹小蜂的卵片，讓小蜂寄生在椿象的卵中，致使椿象的卵不能孵化。

竹山鎮長陳東睦指出，荔枝椿象常棲息在果樹荔枝、龍眼，也會在台灣欒樹、無患子等行道樹現蹤，每年春季是荔枝椿象的主要繁殖季節，也是防治的關鍵時期；為有效防治荔枝椿象危害，竹山鎮公所即日起，由里幹事以及里長協助，進行生物防治，透過釋放荔枝椿象的天敵─平腹小蜂，降低荔枝椿象的密度。

陳東睦表示，有別去年用藥消毒，今年改採生物防治方式，在市區無法使用化學防治的公共區域，每棵樹懸掛1張蜂卵卡片，每張蜂卵卡平均可釋放100隻的平腹小蜂，14天懸掛1次，總共懸掛4次。

平腹小蜂是一種寄生蜂，無攻擊性，不會使人受傷；平腹小蜂繁殖的時候，會產卵在荔枝椿象的卵內，平腹小蜂幼蟲靠著荔枝椿象卵內的營養生長，到了成蟲的時候再破卵而出，導致荔枝椿象無法順利孵化，希望藉此讓椿象疫情降低。

陳東睦表示，目前，市區先運用平腹小蜂防治荔枝椿象；至於郊區預計5月使用化學藥劑防治，至於有需要的公共區域，可以透過里政系統申請。

(中時 )