因製作假美鈔遭檢方起訴的廖姓嫌犯，多年前曾在新北市中和區開設印刷廠，深諳印刷製版等技術，卻將自己的專業用在邪門歪道，宛如電影「無雙」的翻版。這批假美鈔經美國祕勤局認證後，確認和2016年兆豐銀行遭人持假美鈔臨櫃兌鈔，騙走台幣近8000萬元的假美鈔為同一批，顯示廖嫌製作技術高超。

警方發現，查獲的1092多萬假美鈔，其實是廖嫌多年前所印製，他落網前還準備集資500萬購買新設備，打算再印假美鈔換真鈔，幸及時將他查獲，避免偽鈔持續氾濫。

警方當時上門查緝時，廖嫌似乎已知警方的目的，態度鎮定地問幹員「誰出事了？」，讓警方懷疑他可能不只闞姓男子一條下線，應還有其他共犯，但廖嫌卻不願多談，僅「不否認」印製假美鈔。

警方調查，廖僅國中畢業，曾在印刷廠當學徒，後來自己開印刷廠，2006年關閉後，到大陸廣西2、3年，在那時接觸到製作假美鈔的大陸嫌犯，廖認為有利可圖，回台利用原有的印刷設備，找共犯從日本購得1瓶1萬元的磁性油墨、變色金粉等原料，開始在桃園的地下工廠印製假美鈔。

廖嫌在2015年大批印製了1000多萬假美鈔後，隨即賣掉印刷設備。隔年他賣出233萬假美鈔，檢警研判可能就是兆豐銀遭詐兌的來源。

(中時電子報)