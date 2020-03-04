台南市政府擁有永華、民治2座市政中心，因應防疫超前部署，除成立一級指揮中心，也把防疫重點擴及至市府員工辦公場所，避免疫情導致機關局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務正常運作，台南市長黃偉哲說，大部分局處在2個行政中心都有辦公場地及配置人力，很重要的概念就是備援機制，如果有一處發生感染就移往另一處辦公。

相較其他縣市，南市府原有永華、民治雙行政中心的運作機制，讓人力的運用及辦公場所的因應，可以快速完成初步的整備。黃偉哲指出，永華及民治雙行政中心自3月2日起實施體溫量測，所有人員進入之前，均必須先在一樓入口處量體溫，體溫正常者才能進入。

他說，自縣市合併以來，一直採雙行政中心，大部分的局處在二個行政中心都有辦公場地及配置人力，其很重要的概念之一就是備援機制，市府將持續強化內部的防疫措施規劃，務使各機關維持正常的業務運作及為民服務。

人事處指出，目前各局處已著手成立應變小組，並針對人力運用、替代場所及資料備份、居家辦公等面向進行各項盤點、評估，持續提出更具體、完善的相關應變措施規劃；在員工培訓方面，人力中心除強化環境清潔、消毒、實施員工、參訓學員及講座體溫量測，另考量人力中心位於南台科大校內，除隨時掌握該校疫情狀況外，人力中心近期課程已移至府內或各公所辦理，分散培訓地點，並拉大學員座位距離、部分課程已啟動遠距教學、延期或停辦等方式調整。

(中時 )