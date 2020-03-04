每逢清明節，返鄉掃墓人潮湧現，苗栗縣部分鄉鎮市公所會舉辦春季法會，吸引鄉親選擇同一時間前往納骨塔祭祖，以表慎終追遠，不過今年遇到新冠肺炎疫情尚未趨緩，繼苑裡鎮公所率先宣布取消法會後，隔壁的通霄鎮也在4日宣布，春季法會暫緩舉辦。

疫情嚴峻，各界不敢掉以輕心，國人普遍於清明連假返鄉祭祖，不少鄉鎮市公所會選擇在此時舉辦春季法會，然而受到疫情影響，苑裡、通霄相繼宣布取消原時間舉辦，通霄鎮公所指出，往年的法會都是在清明節前1周星期日舉辦，避免群眾聚集造成疫情蔓延，因此決定暫緩辦理，擇期再辦。

鎮長陳漢志表示，法會雖然暫緩，不過為了方便鄉親祭祖、準備供品，在鎮立納骨塔懷恩堂前仍會擺放供桌，呼籲鄉親可分流前往使用。

另外，卓蘭鎮公所預計在4月4日舉辦春季法會，殯葬所表示，目前尚未接到停辦消息，因此仍持續籌備中，若在法會舉辦前疫情加劇，將遵照主管單位指示，因應防疫宣布停辦。

(中時 )