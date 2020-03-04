摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，美國聯準會（Fed）確定降息兩碼，造成美股3日大跌，反觀台股這類高殖利率的新興市場，降息對短線實屬利多，加上2月營收陸續公布後，不確定因素解除，台股日趨穩定下，大盤短線將有望反彈至11,600點附近。

類股方面，多數族群本周跟隨大盤同步出現跌深反彈走勢，反觀前波大盤下殺時跌幅較輕的銅箔基板（CCL）族群，表現相對平淡，惟本周強勢類股待大盤正式回穩後，預期漲勢不會比原先抗跌的族群強，因此後續仍可留意聯茂、台燿、騰輝電子等CCL族群。

個股方面，本周納入投資組合的優群，產品組合轉佳，全年每股盈餘上看6元，4日開高走低，但尾盤有低接買盤進場，預期短線仍可維持多頭格局，惟須留意短線乖離過大，股價高於75元後不建議再進場追價。

外資4日由賣轉買，加上新台幣強升，預期3月中旬前有望打出短線底部，投資人現階段操作上可以開始分批布局全年題材股。

(工商 )